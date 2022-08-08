中央指揮中心宣布，桃園機場即日起鬆綁3項轉機限制，轉機旅客可以自由在出境區免稅店選購，以及在美食街區用餐，航空公司及免稅商店業者樂觀其成，同時配合鬆綁政策，重新調整機場免稅店營業時間等相關措施，轉機旅客也認為，台灣跟上世界的腳步更方便。圖為轉機旅客在出境區逛免稅店。（陳麒全攝）

轉機旅客在出境區逛免稅店。（陳麒全攝）

轉機旅客在出境區逛免稅店。（陳麒全攝）

轉機旅客在出境區美食街排隊點餐。（陳麒全攝）

轉機旅客在出境區美食街用餐。（陳麒全攝）（陳麒全攝）

轉機旅客在出境區美食街用餐。（陳麒全攝）（陳麒全攝）

中央指揮中心宣布，桃園機場即日起鬆綁3項轉機限制，轉機旅客可以自由在出境區免稅店選購，以及在美食街區用餐，航空公司及免稅商店業者樂觀其成，同時配合鬆綁政策，重新調整機場免稅店營業時間等相關措施，轉機旅客也認為，台灣跟上世界的腳步更方便。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝8日下午在疫情記者會宣布，桃園機場即起再取消3項轉機限制，包括旅客須由航空公司引導至專屬候機室、僅能停留12小時、行程須開立同一本票內等規定皆取消。

從越南胡志明市要轉機到美國紐約的旅客馬克表示，在台灣轉機可選擇的航班及航點多，可依照自己的需求選擇較為便利，而且世界上很多國家都已減少對機場的管制，台灣疫情後相關的轉機規定已跟上世界的腳步。另一名旅客薇薇安也說，桃機開放轉機旅客選購免稅商品及在美食區用餐，讓在轉機等待的時間，可以好好的休息吃飯，令人覺得很方便。

桃機免稅商店業者表示，隨著中央流行疫情指揮中心對相關政策的鬆綁調整，桃機的旅客量也持續成長中，因應這一波的新政策的調整，除了檢視原先已設置完成的清消設備及措施，同時也強化旅客的導引指示，並配合政策調整免稅商店及餐廳的營業時間，以提供旅客更多元的服務。

機場美食街的業者說，原先就依照指揮中心的規定，除了餐飲服務人員必須戴口罩、面罩及手套操作，原先就已設置的用餐隔板也會持續使用，同時採用梅花座並保持社交距離，現場人員也會隨時提醒用餐旅客，務必做好防範的工作。

航空公司業者表示，隨著轉機相關限制取消，旅客的轉機選擇更多元也更方便，如此將可吸引更多轉機旅客選擇來台灣轉機，對於先前因疫情受影響的桃機減少的旅客量相當有幫助，樂見指揮中心依現實疫情狀況，滾動檢討相關開放規定，提供旅客更多選擇。