伴隨新產能貢獻營收及眼鏡用塑料級醋片需求助力，材料-KY(4763) 7月營收3.73億元，年增77％；前7月營收22.17億元，年成長46％，續創上市來單月、累積新高紀錄。

材料指出，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單皆已談妥，並有新的絲束產能擴增，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，營運動能持穩看好。

材料-KY生產絲束、醋片及醋酐，在寡占市場中以垂直整合且獨立的方式運作，產品出口超過50個國家，並以新興市場為主要目標市場。其中，絲束是製造香菸濾嘴的重要原料，醋片主要用於生產絲束和眼鏡鏡框，醋酐是生產醋片的原料。2021年絲束營收比重約65％、醋片約34％、醋酐約1％。

材料-KY指出，貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，加上地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠，亦看好大陸醋片內需市場。除擬再擴充絲束及醋片產能，並著眼大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能，增加多樣化產品。

此外，材料-KY也將把握循環經濟的發展機會，增加投資研發綠色環保材料，預計第三季於台灣成立研發中心，研發可生物降解材料，以取代現有石化原料，降低碳足跡及碳排放，以適應世界碳中和的國際標準。