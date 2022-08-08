中共連續4天的環台軍事演習提供一個罕見的機會，讓外界得以一窺中國在實 現統一的軍事力量上有何進展。北京的目標就是在任何重大衝突中都能佔據上風，其中也包括因台灣問題引發的潛在中美戰爭。

《華爾街日報》引述軍事分析人士稱，這些演習展示了中國在協調各軍兵種配合方面取得的進展，這種協調配合能力是現代軍隊的一個標誌。即便中國似乎缺乏對台灣實施完全封鎖的軍事資產，但到少已能向外界展示其擁有足以嚴重擾亂台灣經濟的海上火力。

美國麻省理工學院研究中國軍事問題的專家弗拉維爾（M.Taylor Fravel）說，這次演習被視為中國人民解放軍東部戰區的一大成功，中國以前很少披露這麼多演習細節，「共軍不斷地現代化，我們不必對共軍的這些軍演及其方式與成果感到驚訝」。

報導說，這次雖未發生衝突，但可以視為台灣海峽作戰的大規模預演。同時也在全世界面前展示中國國家主席習近平的意圖，有朝一日中共軍事力量可能主宰亞太地區。

軍事分析家稱，雖然中國在這些演習中使用了一些最新型的武器，但其中似乎沒有還不為人知的軍事硬體設備。一些人士稱，中國沒有動用足夠多的艦艇來顯示其能夠阻止對台灣的海運。

報導引述海軍觀察人士稱，中國在演習中使用了驅逐艦和巡洋艦等，不過這些艦艇並非用於封鎖的理想軍艦。美國哈德遜研究所(Hudson Institute)高級研究員克拉克（Bryan Clark）表示，儘管中國海軍在演習中動動用了多達50艘艦艇，但並沒有使用更小、更靈活的艦船，比如護衛艦，而這類艦船能夠更好地實施封鎖。

加州蒙特雷的美國海軍研究生院(U.S. Naval Postgraduate School)國家安全事務副教授圖梅（Christopher Twomey）稱，或許從上述演習中能獲得的潛在有用情報，包括評估導彈部隊如何相互協調並對打擊造成的戰損進行判定。據推測，美國情報界從這些活動中獲得大量軍事能力和作戰行動的機密資料。

數名密切關注中國軍方動向的觀察人士指出，這些演習遠未達到全面預演入侵台灣的規模。因為要奪取台灣島，必須跨越161公里寬的台灣海峽發動兩棲攻擊，但最新的演習中沒有兩棲部隊調動的任何跡象。

前美國潛艇軍官、新美國安全中心(Center for a New American Security)高級研究員蘇格特（Thomas Shugart）說，中國的演習似乎是預先計劃好的，意在展現北京方面為台灣問題開戰的決心。但只有在面對台灣或美國的軍事回應時，才會真正考驗中國軍隊有效運作的能力。

圖梅說：「總的來說，我們應瞭解了此次軍演的政治意圖，中國人擔心美台關係的發展趨勢，認為美國可能背離上世紀70年代做出的承諾，而中國正利用軍事工具來傳達對美國的警告訊息。」