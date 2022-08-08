農委會大力推廣產銷履歷禁止農友使用劇毒除草劑，卻未明確提供可用藥品，農友採用人工除草，產出效益不及投入的人力物力，揚言退出產銷履種植。農糧署副署長蘇茂祥8日到大安區農會與農友座談，農友希望有其他延伸用藥替代加強除草。農糧署允諾12月將在大安設置示範點，期能找出替代的延伸用藥協助農友解決除草等問題。

大安、大甲農民大致一年種芋頭、來年再轉種稻穀，以防蟲割及保有優異品質，5年前農委會為國人吃的健康及安全，大力推行農業生產履歷，兩地農民亦紛配合。卻種植作物前後都必須除草等工作，以往毒藥已不能使用，要是用何種藥物替代，農業單位並未提供讓農友無所適從？

曾獲生產履歷達人的大安芋農黃至青說，5年前地方農民十分配合政府政策的進行產銷履歷作業，但發現農業上級對每樣除草等藥物都有意見而禁用，沒農藥的生產十分困難，品質更造成低劣，五年卻都無下文。日前蔡其昌邀農委會主委陳吉仲到大安與農友座談，農友當場以退出產銷履歷反映才引起中央的重視。

農糧署副署長蘇茂祥8日南下與農友進行座談，市議員施志昌、蔡其昌助理等出席關切，黃至青希望中央能明確列出哪項除草劑能列入農友產銷履歷驗證安全用藥，以免農友無所適從不知所措。

藥毒所博士王智屏建議，可使用嘉磷塞藥劑或淹水使土壤種子不發芽、中耕培土等方式改善；農友則建請防檢局及藥毒所將專家建議的掃丹、金司統普（施得圃）、本達龍等用藥，先行試驗後再提供農友作為用藥參考及選擇。

農糧署副署長蘇茂祥強調，將於12月初，在大安區設置示範點，希望能找出一、兩種延伸藥物供農友使用，作為日後農友田間用藥的選擇。

農糧署副署長農藥產銷履歷除草