新北市中和區地狹人稠，停車位明顯不足，尤其是機車停車格，導致違停亂象叢生，新北市議員金瑞隆就表示，有民眾反映興南國小一帶機車停車位難尋，為此他辦理多次會勘，希望能謀求各方意見，找出最佳解決方案。

金瑞龍指出，因民眾多次反映興南國小附近，尤其是後門一帶，很難找到機車停車位，因此他針對興南國小後門對面籃球場增設機車停車格議案，已經辦理多次會勘，但仍必須多方考量，因為興南國小學生的通行安全，以及當地里民的權益也應該正視。

金瑞龍說，希望能透過會勘謀求各方意見，找出最佳解決方案；他強調，自己非常關心新北市民停車位不足的問題，也多次提案爭取增設停車格，就是希望能替機車族、汽車族爭取停車相關權益。

交通局停車管理科長蔡柏坤對此指出，因也接獲不少民眾陳情，希望保留籃球場作為運動休閒空間，但也有些民眾希望增設機車停車格，待地方協調達成共識後，再行後續相關事宜。

興南國小家長會說，交通局目前提出的兩個方案，都會影響到學生通行安全以及里民權益，且附近較少運動空間，希望可以保留籃球場，作為附近居民運動之用；國產署北區分署則強調，若民眾有停車需求，請交通局依規定申請，辦理委託代管或撥用事宜，署方會全力配合辦理。

金瑞龍補充，中和不只有興南國小有這類問題，南勢角地區也因有興南夜市商圈，車流量大，也急需解決。另外，他已要求新北市府積極協調租借金門縣府所有之中和太武山莊、太湖新莊，興建停車場緩解周遭車位不足之窘境。