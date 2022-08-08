美食之都台南是許多知名手搖飲料品牌的誕生地，包括清心福全、50嵐、迷客夏等，一名網友日前更發現，被封為手搖杯「南霸天」的茶之魔手在當地遍地開花，密集度堪比知名超商，引發熱議。

茶之魔手在台南式積極展店，成功在當地奪下店數第一名。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，自己無聊之下，上網查詢了茶之魔手在台南市的分佈位置，沒想到結果令人驚訝，「密集度堪比小七全家了」；從圖片可以看到，小小的正方形圖片中就塞滿將近50家茶之魔手，可說是相當驚人。

對此，許多網友紛紛回應「可能南部人很愛」、「茶魔中部很少…不然超愛山楂烏龍」、「你真的很閒」、「可惜新竹竹北的倒了，蠻喜歡喝的」、「喜歡伯爵紅」、「真的，剛剛才去台南買茶魔，附近好幾間」、「台南茶魔真的超多」、「南霸天，你敢質疑？」

事實上，臉書粉專「台南式」去年就曾統計台南手搖飲料品牌的店數，截至2021年5月10日為止，茶之魔手以234間奪冠，連當時在全國店數居冠的清心福全，在台南也僅有53間店，遠遠不及茶之魔手的店數。