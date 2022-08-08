大力提倡綠電，政府持續推動離岸風電國產化政策，但監察院日前提出9項糾正報告，質疑經濟部推動離岸風電國產化成效是否落實？台中海事公會理事長陳宗邦也提出4大問題，包括國內相關供應鏈未到位，港口碼頭基建不足、冬季閒置過長及人頭商等，皆增加本國籍輪船經營成本，讓本土開發商很無奈。

隨著綠電的推動，離岸風電近幾年逐漸興起，本土船東呼應政府國產化政策，投入近百億資金興購置國籍輪船及興建相關海事工程建設，目前本國籍輪船初估約有超過70艘，被視為是台灣在離岸風電本土化進程中最豐碩的成果。

面對離岸風電國產化的推動，業者無奈說「這條路還很崎嶇」。陳宗邦直言，成本高是本土化政策最受到開發商詬病的問題，追究原因，包括國外許多國家提供掛國籍減免稅賦優惠，反觀台灣未對本國籍輪船提供任何稅賦優惠，光是稅賦成本，台灣輪就比外籍輪多了20％，也因此，大家都希望從國外採購，進而衍生人頭問題。

陳宗邦強調，解決人頭問題刻不容緩！有國外廠商因國產化政策規範，特意將船掛到台灣人頭公司下，藉以轉籍成為台灣輪、可享有國產化優先使用權，實際上資金都轉向國外，宛如頂著國產化頭銜的「空手套白狼」；他呼籲政府應將人頭國籍輪納入離岸風電開發第三階段招標評選項目，讓國產化得以落實，否則外籍開發商待工程結束、賺走了新台幣，恐將留下無法繼續施工與運維的風電產業。

此外，台灣的離岸風電相關供應鏈還未到位，且碼頭港口基建不足等硬體設備問題，再加上船東們得面對學習曲線的成本，也是增加經營風險與成本的要素。