中國大陸解放軍4日中午起對我國進行針對性軍演，迄今仍無收手跡象。無黨籍台北市議員參選人蘇恆指出，面對解放軍的演習，台灣過去的「抗中保台」言論根本是個笑話，更提出了8個問題質問總統蔡英文，直言「辣台妹變神隱少女」，引發討論。

蘇恆昨（7）日在臉書PO出一篇「辣台妹去哪了？」的文章表示，因為美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸開始對台灣有一系列的動作，解放軍自4日中午12點開始在台灣周邊展開演習，這幾天可以看到，台灣從軍方到政壇，從默不作聲到開始強烈譴責，再到用戲謔方式面對解放軍軍演，從網路和媒體上看，感覺似乎台灣「硬」起來，但稍微思考一下就發現，面對解放軍的演習，台灣過去的「抗中保台」言論根本是個笑話。

蘇恆指出，解放軍4日演習時，東風飛彈自大陸發射，飛過台北上空落在台灣東部，台北自始至終都沒有響過一聲空襲警報，甚至連對外發佈消息都沒有，一直到日本防衛省把相關訊息公佈出來，台灣輿論沸騰，民進黨和國防部才出來講一些似是而非的話，什麼根據運算飛彈會直落台灣東部海域，或是因為高度已在太空，所以不算台灣領空。這讓蘇恆痛批，「這些奇奇怪怪的話，實在讓人難以想像，居然是台灣政府發出來的聲明，這些話證明對於大陸的軍事壓力台灣無能為力，也顯示這些官員的鴕鳥心態」；而被稱為「辣台妹」的蔡英文，除了在半夜發出「文青體」聲明外，其他時間根本就是「神隱少女」。

蘇恆更提出8個問題質問，首先「因為中國大陸演習很多漁船無法出海，就連近洋的定期航運都大亂，這些影響的都是台灣的經濟和每個人的生計，而台灣政府是如何因應的」；此外，「橘類和白帶魚的被禁，陳吉仲提出的解決方案和過去一模一樣，要加強內銷、開拓其他海外市場、加印農遊券和貸款利率補貼，最後提出要向WTO申訴，陳吉仲的方案是否有效？」蘇恆指出：「只要看看鳳梨、釋迦、蓮霧和石斑魚現在的狀態，大概就知道陳吉仲的方案不是為了幫助農漁民，只是為了要安撫島內情緒，等到風頭過去了，誰又會關心這些農漁民？」

蘇恆認為，未來類似的軍演將會不斷發生，甚至成為常態，因為北京要的就是要讓這一切成為「既定事實」，「如果真的不幸被我言中，我想請問民進黨當局，他們的因應方案為何？」、「一樣對外當鴕鳥，在島內製造輿論愚民？」、「還是要硬起來一次，對解放軍發動攻擊？」、「或是期待國際會為了台灣和大陸衝突？」

蘇恆指出，看看這幾天國際的態度就知道，萬一有一天台海真有事，國際上的反應不過如此，就連曾說過「台灣有事就是日本有事」的日本，也只針對自己認定的經濟海域部分發表譴責聲明。蘇恆表示，面對兩岸詭譎多變的現狀，民進黨完全沒有反應的能力，當民眾深陷生活和生命的危機之中時，民進黨還在用社群和媒體洗腦民眾，毫無具體策略及措施，蘇恆最後問：「這些穩坐廟堂之上，領著厚祿的那些人，難道不覺得自己很丟臉嗎？」