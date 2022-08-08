43歲陳喬恩今年3月31日閃電宣布嫁給小9歲的馬來西亞富二代男友曾偉昌（Alan），小倆口現正享受新婚生活，不過外界都很關心陳喬恩的肚皮，陸網甚至傳出她已經祕密產子，讓陳喬恩相當無奈，透過社群平台否認，不過她似乎看到酸民言論，又接著發一篇文回應：「現在網路上的妖怪好多」。

陳喬恩今（8日）早在微博感嘆，自從結婚後，外界就很關心她的「做人」進度，有時候不小心吃胖了或是吃太飽摸肚子，就會「被懷孕」，導致外界對自己有誤解，經紀團隊就要開始澄清，「然後就會有一些言論開始說，看～她又來了，每次都這樣故意放新聞，然後自己又要出來澄清，真的很煩，她懷不懷孕關我們什麼事啊，或者是斷定我已經生完了，只是不承認，然後就開始說這是好事情啊幹嘛不敢承認，她以為自己是誰啊」，甚至有人傳她流產。

一向真性情的她在文末預測：「不知道這篇文章會不會又上熱搜（不要啊媽啊），然後又要被說又來蹭熱度了解釋啥啊，不過可能也有人說 妳以為誰關心啊之類的。」事隔幾個小時真如陳喬恩預測的那樣上了熱搜，有網友回應：「你們不發我根本不關心」、「哪來這麼多戲」、「得了便宜還賣乖，沒有懷孕這個熱度都快忘記你們這號人物了」

陳喬恩微博全文。（圖／取材自陳喬恩微博）

而陳喬恩似乎看到這些言綸，氣到再次發文：「還是上熱搜了哎，是不是給我說中了，現在網路上的妖怪好多，這些人的生活是有多麼的不幸啊戾氣好重，不會在意那些醜妖怪啦（說醜妖怪還是有氣到厚），醜妖怪心地壞，我要去逛街購物吃美食了 。」