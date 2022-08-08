農委會8日舉辦「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」記者會，推出農遊券3.0，即日起推出消費滿600抽200的農遊券，計推出30萬份，現場展示多樣商品禮盒。（趙雙傑攝）

農委會8日舉辦「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」記者會，推出農遊券3.0，即日起推出消費滿600抽200的農遊券，計推出30萬份，現場展示麻豆文旦和相關產品。（趙雙傑攝）

農委會8日舉辦「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」記者會，推出農遊券3.0，即日起推出消費滿600抽200的農遊券，計推出30萬份，現場展示新鮮的石斑魚，鼓勵民眾多加採購。（趙雙傑攝）

農委會8日推出農遊券3.0「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，即日起至9月30日，民眾凡於農遊券活動合作業者及4大農委會合作平台購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹莢魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費滿600元，至農遊券App登錄發票後，就有機會可以抽200元農遊券一張，本次活動計出30萬份農遊券。（趙雙傑攝）

農委會8日舉辦「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」記者會，推出農遊券3.0，農委會主委陳吉仲（見圖）表示，上次農遊券2.0創造了70億元的經濟效益，也帶動超過500萬的國人到全國的農漁村消費，滿意度達到98％，也增加農產業經濟活動及農民收入。（趙雙傑攝）

農委會因應中國大陸暫停我柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚等農漁產品輸入，其中，文旦柚因中秋在即且今年節氣白露到中秋的黃金銷售期僅3天，可說是壓力最大的品項。

為鼓勵民眾中秋烤肉採買當季營養食材，8日推出農遊券3.0「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，即日起至9月30日，民眾凡於農遊券活動合作業者及4大農委會合作平台購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹莢魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費滿600元，至農遊券App登錄發票後，就有機會可以抽200元農遊券一張，本次活動計出30萬份農遊券。而農委會將在10月5日抽出獲獎者，農遊券使用期限至今年12月5日。

農委會主委陳吉仲也在記者會中表示，上次農遊券2.0創造了70億元的經濟效益，也帶動超過500萬的國人到全國的農漁村消費，滿意度達到98％，增加農產業經濟活動及農民收入。農委會也已經啟動加強內銷、外銷、加工、冷鏈等措施，尤其文旦即將採收，外銷補助等都已經研擬好，農遊券3.0是推動內銷的一環，絕對會讓產地價格比以前還好，希望社會大眾多多支持。