網路家庭（8044）8日公告第二季與上半年度財報，以及新任執行長暨總經理，將由母嬰電商「媽咪愛」創辦人張瑜珊接任。受市場競爭激烈影響，網家第二季本業由盈轉虧，營業利益由第一季微薄的120萬直接陷入虧損，單季營業損達失8,373萬元。

不過網家第二季歸屬於母公司業主稅後淨損170萬元、每股稅後淨損為0.01元，較第一季虧損3,200萬元收斂，主要是來自業外貢獻。網家第二季業外收益2.36億元，主要因為旗下基金投資新創GoFreight剛完成A輪2,300萬美元融資，帶動之評價利益，另外金融科技事業貢獻獲利所致。

網家今年上半年營業損失8,252萬元，較去年同期2.4億元轉虧，歸屬母公司淨損3,382萬元、每股淨損0.26元。網家本業轉虧損主要是因為市場競爭增加，另外，受去年疫情三級警戒期間電商營收基期較高，以及今年第一季以來銀行聯名卡補貼下降，也導致部分訂單流失影響。

檢視第二季財務表現，其中B2C電商持續衰退，第二季營業損失5,300萬元，較第一季營業利益3,200萬元轉虧；Marketplace（露天、商店街）、FinTech事業體為主要獲利來源，Marketplace第二季營收3.54億元，年減16.3%、營業利益2,100萬元，年減31.6％。

FinTech事業體第二季營收3.01億元，年增3.3倍，營業利益2,800萬元，較去年同期轉盈，但較第一季營業利益5,000萬元減少42%。

整體來說，網家集團第二季虧損較前兩季大幅縮小，不過主要是來自業外收益，第二季網家業外收入2.36億元，較去年同期大增，主要受惠於金融科技事業持續挹注獲利，加上網家轉投資的「中華網家一號基金」的投資評價利益。中華網家一號基金近期投資新創GoFreight，第二季完成A輪募資2,300萬美元（約新台幣7億元），產生的帳面利益也反映在網家第二季業外收益上。

網家除了公告財報以外，也同步宣布，邀請國內母嬰社群領導電商平台「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊擔任網家集團執行長暨總經理，將於8月16日正式就任。同時，PChome網路家庭也擬以現金新台幣2.26億元策略投資「媽咪愛」電商平台，取得其40％股權。