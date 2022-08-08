這父親節的祝福太狠了！1名網友今年父親節第1次收到女兒的禮物，女兒寫了幾張祝福紙條，其中1張是祝他「健健康康地賺錢，父親節快樂」，而另1張卻只有5個字「跟我媽分手」，讓他瞬間傻眼，不知道該不該跟妻子說，發文笑說「這算是大獎嗎，我現在頭好痛」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，今年父親節他首次收到女兒的父親節禮物，是由許多紙條組成的抽獎，其中1張紙條寫「謝謝你幫我做很多事，我想寫一些卡片、禮物，讓你健健康康的賺錢，祝你父親節快樂」，內容有許多注音與錯字，但溫馨內容與可愛插圖仍讓原PO相當感動，但另1張紙條卻是天壤之別。

網友今年父親節第收到女兒禮物，女兒寫祝福紙條，其中1張是祝他「健健康康地賺錢，父親節快樂」，而另1張卻只有5個字「跟我媽分手」，讓他瞬間傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友抽到的另1張紙條只寫了5字「跟我媽分手」，讓他瞬間傻眼，發文說「我該不該接受這個禮物呢？我現在不敢給我老婆知道我有一個這麼大的禮物！」，他說若老婆問他是什麼禮物，他應該怎麼辦，無奈說「這算是大獎嗎，我現在頭好痛」。

其他網友紛紛留言「上輩子的情人果然厲害！心機很重啊！連卡片都沒有畫媽媽」、「可能是媽媽握著女兒的手寫的」、「其實爸爸很開心對不對」、「會不會是媽媽的希望」、「突然覺得今晚她會被媽媽揍」、「不說我還以為是兒子來討債的」、「要感謝女兒給的禮物」、「想要換新爸爸了」、「對媽媽來說也可能是大獎」、「一定要實現小情人的願望」。