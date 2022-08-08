首度移師高雄的台灣文博會，分為２大展場，而在高雄展覽館舉行的品牌商展，將於10日登場，有將近500家文創品牌及IP授權廠商參展。其中來自窯谷工坊的陳金旺，利用回收的汽車煞車輪盤搭以陶製銹斑老鐵壺組成創意茶器；更將犀牛的英勇憨厚注入作品理念，打造「犀旺」系列作品。

窯谷工坊的陳金旺展出2大展品，一項是鐵定系列，採工業風，將陶化為鐵為鏽蝕，透過回收的汽車煞車輪盤巧妙造形，嵌入鏽陶壺承融為一體為茶盤。由於圓之盤與方之茶桌格格不入，焊接活動置架左右兩端做延伸，視覺與功能的設計與融合。席壺(席桌之壺)又音似惜福(回收物再生)的創作理念油然而生，其中陶壺搖身一變，栩栩如生的老味鐵壺更是令人嘖嘖稱奇。

另一項「犀旺」系列，也是以陶做素材，因大肚山逢東北季風來襲，野火燎原，作者不禁想起有森林消防員之稱的犀牛，只要見到火，就會將它踏滅，其英勇憨厚卻因環境變遷，人類獵殺而瀕臨絕種，寓意希望諧音「犀旺」注入品牌故事。

於高雄展覽館舉辦的品牌商展區，集結近500家的文創品牌及IP授權廠商參展，打造有如航廈的策展區，讓大家開啟選物之旅。而隸屬文創品牌的窯谷工坊陳金旺，打出「與紅土共生，銹給世界看」為題，以腳踏台中大肚山紅土為陶藝創作主心骨，於去年囊括歐洲兩項國際陶瓷雙年展獎項，並在今年陸續獲得台灣陶藝獎，以及文化部工藝中心頒給的台灣綠工藝認證標章，陳金旺強調藝術創作不能沒有文化，窯谷的文化來自當地大肚山紅土，響應國立台灣工藝研究發展中心提倡的綠工藝希望工程。