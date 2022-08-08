韓媒報導，韓國外交部已向美方表明韓國有意參加美國、日本、台灣等「晶片四方聯盟」（Chip 4）磋商預備會議，並將根據磋商結果決定是否正式加入。據悉，此次磋商會議將於本月底或9月初舉行。

尹錫悅總統表示，政府各部門正從國家利益著眼就有關問題進行縝密研究。尹錫悅8日上午在結束暑休，恢復上班途中接受記者採訪時作出如下表述。

報導指出，是次預備會議將就晶片四方聯盟的具體議題等細節進行協調。該協商機制的名稱也將在議題之列。由於大陸對「晶片四方聯盟」反應敏感，韓國政府正慎重研究有關事宜，否認該機制將有排斥特定國家的「同盟」性質，可能使用「半導體供應鏈合作對話」的表述。

產業通商資源部長官李昌洋8日表示，這將是純粹基於經濟和戰略層面的國家利益而決定的問題，韓方絕無排斥中國等特定國家的意圖。

李昌洋當天接受記者採訪時做出如上表述。他表示，鑑於中國是需要開展合作的巨大出口市場，雙方在各大產業領域均有廣闊的合作空間。

就加入聯盟後中國實施外交報復的可能性，李昌洋表示，雖難以準確預測，但根據聯盟的內容、程度和方式的不同，中方採取的措施也會不同。在即將舉行的Chip 4預備磋商會議上，韓方將就聯盟的方向性提出合理意見。

晶片四方聯盟是美國拜登政府3月向韓日台三方提議建立的晶片供應鏈協商機制。一般認為，Chip 4體現美方意圖通過加強與韓日台合作以牽制與其展開技術競爭的中國。

半導體專家認為，韓國很難拒絕美國的提議，但要同時設法安撫中方。為了參與新一代半導體供應鏈，並且不在制定標準和技術積累方面被冷落，韓國加入該聯盟在所難免。

擔任韓國半導體顯示技術學會會長的漢陽大學融合電子工程系教授朴在勤表示，韓國應該爭取Chip 4明確約定韓企在升級、擴建大陸半導體生產線時，能夠得到製造設備和材料的穩定供應，否則就不應加入該機制。