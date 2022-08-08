國際社會烏克蘭扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Station)持續遭到轟炸感到震驚，基輔警告說，電廠要是持續遭到破壞，有可能發生車諾比核災那樣的風險，呼籲將該地區設為非軍事區，軍隊完全退出電廠，由電廠專業人員安心操作。

路透社報導，聯合國也相當重視核電廠的安全，呼籲國際原子能機構(IAEA)觀察員進入電廠瞭解狀況。這是扎波羅熱核電廠的第2次安全危機，第1次危機發生在3月中，當時俄軍猛攻扎波羅熱，其中包括核電廠，之後烏克蘭部隊決定主動退出，由俄軍接收電廠，但做為談判的對等，俄軍必須同意以烏克蘭為主的電廠工作人員持續操作，並且不得干預。

現在電廠再次遭到攻擊，雙方都相互指責，基輔將其作為反攻的目標，而俄軍擺出全力固守的態勢。

恰逢上周六是廣島核彈轟炸77周年紀念日，聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)出席日本的紀今活動，他在致詞中還提到扎波羅熱核電廠的危機，他說：「任何對核電廠的攻擊，都是自我毀滅之舉。」

烏克蘭國家核電公司 (Energoatom)負責人科廷（Petro Kotin）提儀，在扎波羅熱核電廠部署一支中立的維和部隊，而電廠仍由烏克蘭技術人員管理。

科廷說：「我們向國際社會和我們的盟友建議，在電廠範圍內上建立一個非軍事區，由中立的維和人員管理治安，在未來領土爭議結束後，再將電廠的控制權移交給烏克蘭方面。」

俄羅斯則聲稱，是烏克蘭砲擊了扎波羅熱核電廠，損壞了為蘇聯時代建立高壓輸配線，造成2座反應爐必須降低運輸功率。

烏克蘭說俄軍的攻擊破壞了3個輻射偵測器，2名工人因彈片受傷住院。這種雙方各說各說的情況，或許真的只能由國際原子能機構來仲裁。