在經歷了春季的嚴格防疫限制之後，外界普遍不看好中國商品出口前景，但是中國7月經濟數據出乎意外地再次出現強勁反彈，展示了令人驚訝的韌性，再次打破了外界對於中國製造商品全球需求減弱的預期。

《華爾街日報》指出，中國海關總署表示，7月中國對全球其他地區的出口額上升至3229億美元，按年增長18%。這超過了《華爾街日報》調查的經濟學家此前給出的增長15.6%的預期中值，也高於6月份的17.9%，創下今年以來的最快增長速度。

強勁的出口增長反映出疫情引發的供應鏈受阻情況得到了迅速緩解，中國工廠和港口的工人奮力處理積壓的訂單，讓貿易進度迅速恢復正常。7月份中國對第2和第3大貿易夥伴──即歐盟和美國──分別按年增長23.1%和11%。對俄羅斯的出口也出現攀升，較去年7月激增了22%。

由於進口數據偏低、出口穩健增長，7月貿易出超1012.6億美元，較去年同期擴大78.95%，獲得創紀錄表現，也大幅超出財經界的預期。

報導說，綜合多家機構分析，7月以來中國疫情防控政策有所放鬆，生產能力進一步提升。雖然海外製造業採購經理人指數(PMI)轉向需求收縮，但先進經濟體的超額下單慣性對中國出口仍有支撐，使出口繼續保持較快增長。

據中國港口協會數據，7月在中國8個主要港口外貿貨櫃輸送量增長14.5%，增幅高於6月的8.4%。專家認為，疫情封控對企業和消費者造成了沉重打擊，房地產市場在危機之間搖擺不定，出口貿易一直是2022年中國經濟為數不多的亮點之一。

後續出口表現看法分歧對於後續出口表現,市場看法分歧。許多分析師預計出口將消退，因為全球經濟看起來越來越可能進入嚴重放緩，受到價格飆升和利率上升的拖累。

中信證券研究員徐樹政表示：「儘管在放寬疫情管控措施的情況下內需有所回升，但生產方面的疲軟拖累了進口。」疫情的爆發可能會阻礙經濟的復蘇。