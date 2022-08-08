興櫃一般板台新藥股票8／9起暫停交易 20:432022/08/08 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心8日表示，興櫃一般板台新藥公司（6838）股票自8月9日起暫停交易。 興櫃一般板公司台新藥公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告台新藥公司普通股股票自8月9日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 伯鑫掛牌興櫃一般板 每股63.5元 野村新視界－投資級公司債浮現投資吸引力 上半年獲利看版－聖暉 每股賺12.58元 #台新藥 #興櫃 #暫停交易 #股票自 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》H1賺逾半股本 伯鑫首秀漲快1倍 12:292022/08/08 財經 桃機總經理但昭璧8／18退休 副總范孝倫陞任 13:582022/08/08 生活 家登H1獲利新高 H2逐季增 04:102022/08/08 財經要聞 紘通攜ROKA 攻大陸電動車市場 04:102022/08/08 產業．科技 明基材 偏光片H2保守看待 04:102022/08/06 證券．權證 「借走」4輛BMW豪車不還 男業務二審逆轉要賠錢原因曝光 17:162022/08/08 社會 公司聚會與女同事擦槍走火 菜鳥慌了「她是人妻」 11:582022/08/07 生活 福原愛難甩不倫標籤、接家人風波 上名節目難挽形象 10:042022/08/07 娛樂 《紡纖股》如興聲明：財務業務一切正常 60天內改選董事 08:482022/08/05 財經 巴西石油公司的困境 04:102022/08/07 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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