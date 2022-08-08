中國大陸解放軍4日中午起對台灣實施軍事演習，資深媒體人陳國祥今（8）日表示，「裴洛西真的把台灣害慘了」，他認為「經過這次中國大陸的機艦與飛彈直逼台灣的演習，以後解放軍可以隨時重複演練，來去自如，一切常態化」，陳也爆出「台灣是裴洛西訪台的真正輸家」，東亞地區也將變得更不穩定，「裴洛西訪台，摧毁了中美僅餘的一點戰略互信，民進黨政府是共犯」。

根據《美麗島電子報》的報導，陳國祥認為，美國眾議院議長裴洛西秉持一貫的個人英雄主義，任性高調訪台，結果此舉導致「收益最大的是北京」，在裴洛西走之後，解放軍便立即包圍台灣，讓戰機與軍艦進入台灣近海演練，所謂「海峽中線」灰飛煙滅，台灣被完全納入解放軍的主權掌控範圍內，而裴洛西的到來，也讓中國大陸彈指之間將統一台灣向前推進一大步。陳國祥指出，大陸有學者因而說「我們要感謝裴洛西同志」。

陳國祥還說，這次解放軍的六處軍演區，不只西面包圍台灣，就連東面也包圍了，「簡直是在演練未來全面封鎖台灣的軍事行動，並且向美軍展現拒止／反介入能力」。陳國祥也舉出另一位大陸學者說法，「借美國挑釁給中國大陸的機會，不但徹底抹掉了台灣海峽所謂中線的界限，還是將『武統』在台灣人心裡，同時也在全世界人心裡，實實在在推進了一大步」，他認為「裴洛西真的把台灣害慘了」。

陳國祥坦言，很多事只要開了先例，就回不去了，會持續重複下去，而且只要實力居於優勢，就可一直向前推進，邁向終極目標。現在「最難堪的是台灣，美中博弈，以台灣為劇場，台灣卻沒有置喙餘地」，原本台灣應是事主，最後卻變成苦主，承受中方報復美國的災難。陳國祥也說，關鍵在於裴洛西訪台，摧毁了中美僅餘的一點戰略互信，從此走上戰略互撞的博弈鬥爭，對峙手段可能變得更加強烈而堅硬，夾在中間的台灣首當其衝。

陳國祥說，「裴洛西做完秀就滿載而歸了，留下的攤子讓拜登和蔡英文去收拾」，而中國大陸對美國力有未逮，不能攻其要害，只會對台灣下手，這也讓陳國祥表示：「惹事的分明是美國，民進黨政府是共犯，為什麼台灣的民眾與相關業者反被當韭菜收割？」台灣是裴洛西訪台的真正輸家，東亞地區也將變得更不穩定。