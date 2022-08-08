高雄市社會局人民團體科科長林欣緯（左二）逐一頒發帶選證書，並與高雄市模範父親協會理事長吳建明（左一）、副理事長黃良華（右一）合影。（柯宗緯翻攝）

高雄市模範父親協會會兄們以手臂互碰的形式，歡迎新加入的16位傑出父親。（柯宗緯翻攝）

88父親節，高雄市模範父親協會照慣例舉辦「高雄市第十六屆傑出父親」的選拔及表揚活動，表揚家庭美滿、品德優良、子女優異、熱心公益、事業有成之傑出父親，以發揚傳統孝道，尊重倫理道德，提升社會善良風氣，最終16名企業家獲選。

該協會指出，今年疫情再起，一度讓選拔任務變得異常艱難，然而傑出父親的選拔是「高雄市模範父親協會」一年一度的盛事，協會理事長吳建明表示，協會受理各社團推薦優秀人員，經協會選拔委員初審、訪視、複審。

評審陣容來自政、商、學界，包括高雄市議會莊啟旺前議長擔任決審主委，高雄市政府社會局代表人團科長林欣緯、學界代表雄中校長莊福泰、社團代表高雄市會計師公會理事長李春宗、公正代表-高雄市律師公會理事長黃奉彬等人為決審委員，最後選出「高雄市第十六屆傑出父親」共16位。

協會副理事長黃良華表示，高雄市模範父親協會是很優質的社團，除深受各界肯定外，會員間的感情亦如兄弟手足般，每位傑出父親又是各行各業中的精英，可謂人才濟濟。最重要的是，每位傑出父親都是關懷弱勢、奉獻社會、出錢出力之熱心公益人士。

此外，也重視社會公益活動，在疫情下捐贈戶外診療站予負責偏鄉醫療的旗山醫院、捐口罩給第一線警消人員，更是年年頒發「優秀青年學生之獎學金」，目前協會規畫持續推動轉型，將原本侷限於只發放智力成績的獎（助）學金，漸漸走向鼓勵「德、智、體、群、美」五育並行發展，積極幫助有發展性且自身努力又願意回饋社會的人，非只是給錢吃飯且無積極作為的人。

當選名單及簡介如下：

1.陳昭男：美僑建設有限公司董事長；國立高雄科技大學行銷與流通系所兼任副教

授。

2.倪榮隆：藝統企業有限公司負責人；國際獅子會300 E2區區策顧問。

3.劉光榮：正源木業（股）公司董事長；中華民國木材商業同業公會、全國聯合會副理事長。

4.侯錦富：三豐企業社負責人；高雄市國立成功大學校友會 常務理事。

5.徐文斌：光度企業有限公司董事長；高雄港都扶輪社2018-2019 社長。

6.崔斌弘：弘達油壓自動控制有限公司負責人；港都扶輪社第32屆社(2020-2021）。

7.黃坤民：正壹記帳事務所 負責人；大高雄記帳士公會理事長。

8.李金旆：建德工業（股）公司董事長；中華身障自力關懷協會 理事長。

9.蔡勝安：正碩實業有限公司董事長；高雄市鳥松區大華環保巡守隊理事長。

10. 林益安：高鳳機電（股）公司負責人；社團法人高雄市生命線協會理事長。

11. 張展圖：統芳生物科技（股）公司董事長；中國國民黨台南市黨部副主委兼東區黨部主委。

12.曾守平：卓明貿易（股）公司董事長；高都LEXUS高球隊會長。

13.蘇德興：慶鎰機械實業有限公司董事長；國立旗山農工文教基金會 董事長。

14.林俊賢：國林號開發股份有限公司董事長。

15.洪鶴齡：河億貿易有限公司負責人；高雄市中藥商業同業公會 理事長。

16.徐仲志：致和法律事務所所長；世界徐氏宗親總會副理事長。