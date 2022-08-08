受到科技股崩跌衝擊，日本願景基金會計年度第一季（至6月底止）大虧2.93兆日圓（近217億美元），創基金史上第二大虧損紀錄，連帶拖累母公司軟銀集團狂賠逾230億美元，為該公司史上單季最大虧損。

軟銀8日指出，受到持股企業股價大跌影響，兩檔願景基金持有的未上市企業上季總共認列1.14兆日圓的資產減損，基金單季總共暴虧2.93兆日圓（近217億美元）。

軟銀集團單季淨損則達3.16兆日圓（234億美元），創史上單季最大虧損紀錄，去年同期則繳出獲利7,615億日圓的佳績。

為了籌措現金，軟銀已出脫包括優步（Uber）與網路交易平台Opendoor Technologies等主要持股，總共變現56億美元。

軟銀業績慘不忍睹市場並不意外，因為願景基金光是今年5月就暴虧260億美元。

軟銀第二檔願景基金上季底持股總市值報372億美元，較原先持有成本482億美元縮水110億美元。

軟銀創辦人執行長孫正義之前已經承諾將緊縮投資標準，同時保留度過不景氣的現金，他周一在公布財報時指出，「市場陷入大亂，科技股跌跌不休。」

孫正義還坦承，「公司投資新創企業的比重確實過高，而且這些公司的股價已經冒泡泡。」

軟銀同時宣布已授權購買庫藏股，規模上看4,000億日圓，此一措施或許有助於安撫股東的信心。

慘遭科技股股災重擊的不僅軟銀，軟銀的競爭對手老虎基金（Tiger Global），今年上半年旗艦基金淨值暴跌50％，股神巴菲特操盤的柏克夏海瑟威上季投資與衍生性商品操作也賠掉440億美元。

軟銀投資部門上個財年全年大虧3.5兆日圓，創史上新高，孫正義5月在公布年報時就宣示，接下來操作策略將採「防禦模式」，投資步調也會趨向保守。