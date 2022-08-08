舉世聞名的「高地運動會」（Highland Games）最早源自於蘇格蘭，是一項專為大力士量身打造的慶典競技，可以看到強壯的男人穿著蘇格蘭裙推鐵球、擲木樁或拔河等項目，展現男子氣概的一面。不過7日由荷蘭舉辦的運動會上傳出，一名老翁走在路旁不偏不倚被鐵球命中，緊急送醫仍不治。

A pensioner has been killed after being hit by a stray 22lb hammer as he walked past a throwing competition. https://t.co/x3GUJNFtQ7 — Metro (@MetroUK) August 8, 2022

根據《蘇格蘭人報》(The Scotsman)報導，荷蘭日前於南部北布拉邦省(Noord-Brabant)舉辦高地運動會，一項推鐵球比賽中竟鬧出人命，一名65歲老翁當時在場外散步，天外飛來橫禍，選手推出超過10公斤的金屬球卻失控飛出圍欄，狠狠命中老翁當場身亡。工作人員隨即派遣直升機前往醫院救治，遺憾的是仍回天乏術。

主辦單位表示，事發後已立刻停止比賽，當時同步進行的賽事還有擲鐵鎚。目擊者還驚魂未定，表示「那東西偏離軌道，然後直接往場外飛去，周圍的人全都發出尖叫聲…」還說老翁只是剛好經過會場，在旁邊散步的民眾。據悉該名運動員感到相當自責，目前等待警方後續究責。