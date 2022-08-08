「2022台灣美食展」今(8/8)日圓滿落幕，4天進場觀展總共74,155人次，有超過200位廚師與職人參與，超過60場廚藝秀、近90場講座、近100場DIY，總計約350場大小精彩活動讓民眾在美食展期間參加，主辦單位台灣觀光協會表示，有民眾變裝7次只為兌換問卷禮，高達95%的觀展民眾期待再次參與明年的台灣美食展，相約2023年8月4到7日世貿一館歡樂重聚。

閉幕典禮中，台灣觀光協會的葉菊蘭會長表示，台灣美食展匯集來自台灣各地的味道與香氣，今年更成就了盛大的節慶辦桌，未來將持續精進，將台灣美食展的熱鬧與感動帶向全世界。她更感謝所有參展單位的熱情參與，不論是政府部會、廚師、飯店、美食工作者，甚至是國外的參展單位，也感謝到場參觀的觀展民眾，讓這次的展會更具意義。

交通部觀光局林信任副局長除感謝主辦單位、參展部會及各業者的共同努力，也提到美食是國際觀光推廣的重要元素，國際旅客在搜尋台灣觀光時，多以美食餐廳進行舌尖旅遊。他也期待未來台灣美食展更加壯大，準備明年迎接國際旅客的到來。

今年台灣美食展辦理「捐血送門票」的公益活動，共募得250萬cc的熱血。展場垃圾總量60,720公升，期望未來能做到環保減碳、垃圾減量。除了大會，農委會也在現場進行一元競標活動，捐出81,300元的所得給財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會，顯現出參展單位與美食產業對社會責任的努力與重視。

葉菊蘭表示，今年台灣美食展啟動了疫後的美食旅遊新生活，更開啟了「台灣人餐桌上的革命」，葉菊蘭鼓勵民眾繼續踴躍前往全台各大飯店及餐廳享用最道地的台灣美食，也可以在家自煮力挺台灣優質食材。