全球人壽長期支持臺灣各級棒球運動發展，今年持續贊助「2022第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（U12），日前舉辦全球人壽主題日活動，邀請全球人壽總經理馬君碩擔任開球嘉賓，並號召雲嘉南地區的同仁與VIP保戶齊聚球場，展現全球人壽「全心愛棒球」的企業精神。

這是臺灣自2019年主辦第2屆世界棒球12強賽後，睽違3年再度舉辦世界級國際棒球賽事，更是自2020年新冠疫情爆發以來，首場在臺灣舉行的國際棒球賽事，吸引不少球迷進場支持，一起替在紅土上奔跑的各國小將喝采。

今年全球人壽贊助的「2022第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（U12）強冠雲集，有來自世界12支國家代表隊報名、11支球隊抵台切磋，包含美國、日本、韓國、墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非、巴拿馬、捷克、多明尼加及中華隊，齊聚全世界最強11至12歲棒球運動員一同角逐榮耀。

全球人壽於中華隊與韓國隊大戰當日，舉辦全球人壽主題日，結合年度「黛上賓VIP保戶活動」，活動規劃完整的防疫規範，讓球迷安心進場看球、重溫國際賽事，在啦啦隊和專屬應援團帶領全場球迷為中華隊加油之下，能將眾人的激勵與期盼「集氣」給中華隊，進攻火力全開、防守滴水不漏，將榮耀留在台灣；現場除了提供全球人壽VIP保戶免費入場門票及保留席外，亦提供不能錯過的道地府城美食與伴手禮，讓保戶擁有更優質的服務及體驗。

自2009年起全球人壽開始支持基層棒球發展，包括贊助文化大學棒球隊、亞洲棒球總會(BFA)國際賽事及國內外各重大賽事，包括第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（U12）、第28屆亞洲盃棒球錦標賽、全球人壽盃全國成棒年度盟主爭霸賽、第10屆亞洲少棒錦標賽、日本讀賣巨人未來之星交流賽等，為基層棒球運動紮根，促進國際交流、積極提升台灣棒球的國際能見度。

全球人壽從2016年起啟動偏鄉學子「我的棒球夢」圓夢計劃，提供偏鄉學校棒球隊所需之球衣、球具，並邀請國家級教練團透過棒球營訓練學子，提升棒球隊實力；2018年到2019年協助馬祖高中圓夢，除了贊助球衣、球具等資源，全球人壽更把球員們最需要的專業課程帶到馬祖； 2019年活動移至金門舉辦，提供全方位訓練課程，除馬祖高中外，更廣邀金門當地棒球隊參與，展開三天扎實的基礎訓練；2020年則開始贊助金門農工，也是全球人壽支持的第三個離島學校。今年7月金門離島棒球營同樣熱烈展開，以實際行動支持小球員們勇敢追夢，成為夢想與希望的起點。