位於南海的熱帶性低氣壓TD09最快明（9）日發展成颱風「木蘭」，目前往東北前進中，預計對台灣無直接影響。氣象主播戴立綱提醒，周三至周五山區、西半部平地要注意午後陣雨。

戴立綱說明一周天氣。（中視新聞）

戴立綱提到，明天各地天氣晴朗，屏東縣、台東縣由於東南風偶而有些零星降雨，周三至周五由於台灣位於高壓邊緣所影響，西半部、山區要小心午後陣雨，周六、周日就剩下山區會有午後陣雨。

氣象局預測明日降雨狀況。（翻攝自中央氣象局）

氣象局說明，由於南方雲系北移，明日花蓮、台東及恆春半島整天容易有局部短暫陣雨，尤其恆春半島雨勢會比較明顯，其他地區大多晴朗，午後仍留意西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部山區有局部較大雨勢發生的機率，午後請留意天氣的變化。

溫度方面，各地高溫約34、35度，其中大台北、宜蘭、台東地區及花蓮縣縱谷容易出現局部36度以上高溫，中午前後紫外線偏強。目前中央氣象局已對台北、新北、宜蘭、花蓮、台東發布橙色燈號。