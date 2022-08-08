共軍圍台演習，台灣人為何好整以暇？美國眾議院議長裴洛西訪台，觸怒中共發動解放軍在台灣周圍海域演習，蔡政府及國軍卻低調不反制，連台灣人民也照常過生活，似乎沒在怕？國民黨台北市前議員羅智強在臉書分析「台灣人對中共圍台冷感的三個原因」，不少網友也大嘆最認同其中的「無能為力」。

羅智強今(8日)在臉書PO出影片，分析「台灣人對中共圍台冷感的三個原因」，他說：「中共圍台，台灣人冷感的三個原因：一、笑習近平不敢，賭中共不敢武力犯台；二、要打就打，義和團都不怕八國聯軍，台灣人為什麼要怕中共武力犯台？三、無能為力，不管再擔心，也擋不了蔡英文的抗中保台，也改變不了現在的局面，只能過一天算一天。」

他在影片最後問：「這三種心情，你是哪一種？」網友深有共鳴地回覆：「唉~~真要選的話只有（3）吧！」、「當然是3，真的開打後、你就會知道那些手持綠卡的跑得有多兇多快啦～」、「真的是無能為力啊！痛恨民進黨蔡英文的私心自用，為了該黨的選情，不惜挑起兩岸爭端！」、「人民冷漠、沈默的沒有危機意識的無感！是台灣政客囂張的幫兇！亦是台灣最大的隱憂與危機」、「3，苦笑著、心痛著為什麼我要是無辜的陪葬者啊！」

羅智強也在留言區PO出他拍的「台灣不當烏克蘭！」影片，同樣獲得網友迴響：「政府掌權者不顧現實只顧私利，不顧人民死活就看何時能覺醒，烏克蘭殷鑑下場還不夠清楚嗎？天佑台灣！」、「要打就打啊，有錢人快跑，沒錢人怎跑，所以很多人第二個。打一打看會不會重新來」、「我有一位重慶友人，曾說他們高層不是不打，而是惦念著台灣的同胞；但這幾年執政黨的言行，很多百姓都被激怒，認為必要時應該武統…但台灣人大都不相信中共會考慮理解台灣人，反正只要民進黨喊抗中、抗中、抗中…選票就源源不絕了…」