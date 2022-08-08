內湖交通問題吵不停。（摘自黃珊珊臉書）

內湖交通吵不停，民進黨台北市長參選人陳時中昨拋出4大交通策略解方後，遭藍白圍剿，他反酸台北市政府當前瀰漫失敗主義，與市長柯文哲當年競選時的豪氣干雲不同。對此，台北市副市長黃珊珊8日再轟，務實不是失敗主義，是防止失敗，酸陳時中「畫大餅不是成功主義，是騙票，那才是失敗的開始。」

「因人設事，因黨設橋，這是今天的感想。」黃珊珊稍早在臉書指出，有候選人為了墊高自己被外界質疑的交通政策，用「失敗主義」4個字，來貶低北市府局處同仁們過去8年的辛勤與努力，但她要強調，市府的公務員，無論誰執政，從來沒有瀰漫失敗主義，有的是解決事情的誠意。​

黃珊珊說，內科交通的紓解，過去8年來，北市府拓寬了港墘路、洲子街、成功橋及民權大橋，進行多處交通環境改善，調整捷運班距、增設YouBike設置等等周邊配套措施，並訂定了長期都市發展方針，要說這是消極的失敗主義，她絕對不同意。​

她強調，這幾年來，北市府「能做的都努力做」，困難重重的環狀線，面臨缺工缺料的壓力，距離開工也只差最後一哩路。然而，這些過程中，台北市交通局並沒有接獲任何中央政府對內科交通關愛的討論，尤其是交流道的設置。​

她揶揄，直到陳時中獲得中央執政黨的提名，還來不及搞清楚內科交通的來龍去脈，一瞬間，就釋出內科連接國道的相關交通政策，但諷刺的是，攸關國道的交流道規劃，都屬於中央層級的業務。

文末，黃珊珊語帶嚴肅說，沒有配套評估，沒有嚴謹討論，這樣的規劃，不過是把一個會塞車的點移轉到其他地方而已，內科的龐大人流如何減壓，才是徹底解決的關鍵，她要奉勸每位市長候選人，「務實不是失敗主義，是防止失敗；畫大餅不是成功主義，是騙票，那才是失敗的開始。」