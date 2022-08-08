全球飽受通貨膨脹之苦多時，這股通膨浪潮也開始襲向世界第二大經濟體。大陸官方即將在10日公布7月份消費者物價指數（CPI），投行中金公司最新報告預估，受到豬價飆升影響，料7月CPI年增率將一舉升破3％，來到3.2％的高點。

綜合陸媒報導，中金公司指出，大陸CPI年增率自2月以來快速上揚，以6月份來說，CPI年增率已來到2.5％，創下2020年8月以來的近兩年新高。而7月份通膨升溫形勢更不樂觀，CPI年增率料將破3％。這將超過政府所制定的3％左右的年度目標，也為脆弱的經濟復甦帶來挑戰。

與其他地方飆升的物價相比，大陸的CPI相對較低。這和嚴格的清零政策和零星疫情下，需求仍然低迷有關。

中金公司分析師在報告中寫道，如果CPI年增率超過現有目標，官方將面臨在「通膨」和「增長」之間做出選擇的兩難境地。該公司認為，面對全球經濟新背景，適當提高對通膨的容忍度可能會成為一種常態。