2022金恩盃（前稱聯邦盃）女網賽亞大區二級賽，中華隊今天（8日）首戰3比0橫掃首次交手的伊朗隊，以青少年保留名額入選的18歲小將李羽芸，在第3點雙打出賽，表現獲得好評。

伊朗隊因為國家信仰文化禁制女性在外裸露肌膚，因此就算大太陽下參與網球賽事，女網選手也得身穿長袖長褲，頭戴頭巾出賽，比賽過程可見選手悶熱到呼吸困難，教練只能趕緊請防護員進場，不斷把冰水倒入選手背部藉此降溫，加上伊朗隊實力和中華隊有段落差，前兩點單打打完，中華隊就以總比分2比0確定獲勝。

無關勝負的第3點雙打，30歲的東京奧運國手許絜瑜，搭配年輕小將李羽芸，兩人開賽連贏7局，以6比0、6比2擊敗伊朗，李羽芸金恩盃首場賽事初體驗就拿下首勝。

對於首次參加金恩盃的李羽芸，中華女網隊教練何智仁給予高評價，「我大概一年半沒看李羽芸比賽，她的自信增加很多，代表她有充分準備，且她的發球進步不少、很有變化性，網前截擊也具備靈活度，只是需要更多的實戰經驗。」

何智仁補充：「儘管大家的狀況仍在調整當中，還沒達到最佳狀態，但全隊向心力十足，目標就是同心協力贏得冠軍、前進亞大區一級，今天主要是適應場地和比賽的氛圍，除了有實力、士氣也非常高昂。」

中華隊明天出戰寮國，10日要迎戰實力堅強的香港，由於香港主力張瑋桓今天經過三盤苦戰才險勝越南對手，第二盤尾聲一度喊出傷停，體力消耗不少，何智仁分析：「第3場對上香港籤運其實不算太壞，如果循環賽第4場才要對香港，張瑋桓的體力就有機會恢復。」

楊亞依在金恩盃首場賽事第1點單打以「雙蛋」完封對手。（四維體育推廣教育基金會提供）

李珮琪第2點單打只丟1局。（四維體育推廣教育基金會提供）

伊朗女將長袖長褲包的密不透風。（四維體育推廣教育基金會提供）