美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日旋風訪台，也引發共軍在台海周邊軍演，前參謀總長李喜明今（8日）接受電視台政論節目專訪表示，裴洛西訪台只是一個引子，這是長期累積，中共要向美國、台灣、日本堅定表達「一中原則」，不可能退讓，他也憂心，打破台海中線的新常態，恐不小心擦槍走火。

李喜明表示，中共軍演的目的最主要是長期累積並非突發狀態，從美國川普政府的貿易戰開始，裴洛西訪台只是一個引子，中共要表達三個意涵，第一向美國、台灣、日本堅定表達「一中原則」，不可能退讓；第二想把台灣怎麼樣，美國也無能為力；第三要創造新的台海現況。

李喜明說，台灣民眾對軍演可能感受不深，但若問問第一線的飛行員、艦長，在如此高張力狀況下，如何反應，他們是非常緊張的，「一般人民不會緊張，但第一線軍隊感受不一樣。共軍演訓目的、規畫、方式就是要明示具有整套攻台能力。

他說，中國、美國、台灣戰力已經今非昔比，1996年中共國防預算是台灣兩倍，如今是22倍，再者，從中美雙方的阿拉斯加會談，中共敢用如此強烈的語氣與美國對談，以及俄烏戰爭美國不願意派兵，美國「台灣政策法案」延後審查，都可以看出美國有逐漸弱化的趨勢。

李喜明表示，美國如果弱了，中共就越強大，提供中共非常大的信心，台灣要謹慎，台灣的安全還是得自己保護。他也憂心，軍演再度延長1個月，1個月的恫嚇張力會強於4天的軍演，台海中線向來是雙方默契、避免爭端，打破台海中線的新常態，恐不小心擦槍走火。

他說，中共已經具備有遠航的能力，台灣東部基地一點保障都沒有，逼近領海、領空愈接近壓力愈大，至於壓力有多大，就要看美中台三方的互動。習近平要連任內部當然有壓力，中國民族主義高漲，站在台灣官方立場就不要點火，維持穩定的常態。