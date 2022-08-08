位在柬埔寨的詐騙集團誘騙台人出國工作，許多人受騙上當苦不堪言，沒想到也有願意前往加入詐團的台人。一名女網友表示，自己的哥哥被朋友揪去柬埔寨「做詐騙」，原以為可以大撈一筆，結果也遭到控制，每天打電話求媽媽籌贖款，讓她感到十分心寒。

一名女網友在Dcard發文表示，哥哥從小學業成績不好，開始學壞加入狐群狗黨，在外欠錢不還、打架鬧事，不務正業又愛喝酒，還常常跟媽媽要錢去刺青跟嫖妓，日前被朋友邀請去柬埔寨工作，對方講明了是「做詐騙」，但薪水很高，讓哥哥不顧媽媽和她的反對，堅持加入柬埔寨詐團，更嗆聲「我就是想賺大錢，我要翻身」。

原PO透露，哥哥是8月3日前到柬埔寨，隨後就遭到控制，每天用Messenger通話向媽媽哭喊「媽對不起，我好後悔，我想回家，在這邊我過得好痛苦」，讓媽媽倍感煎熬，也開始籌錢找關係要救人，但原PO認為很難救回來，感嘆「錢的數目真的不小，我也很怕我媽被騙，真的很討厭，自己要過去的自己在那裡死一死就好，幹嘛連累我們，真心覺得活該又可笑。」

貼文也引起網友熱議，但都不支持救援，「他都說他要翻身去做詐騙了，說不定是回頭騙家人錢，像這種擺明要去做詐騙的，就算幸運回來了也沒用」、「其他人被騙去還值得同情，哥哥是很清楚去做詐騙就算了吧」、「就是要贖金才會讓你打電話回來，只是付了錢也未必有用」、「只要付錢就會被賣到下一家，付一次賣一次然後債越欠越多，受到的虐待也只會更多，真的沒利用價值了，男的基本上就是被強迫賣器官」。

也有網友建議原PO見死不救，「千萬不要借錢給你媽，簡直是無底洞」、「這種8+9就讓他留在那不好嗎」、「又一案例證明去的根本不值得同情」、「建議你趕快找個工作搬出去，提款卡什麼密碼千萬別讓媽媽知道」、「先報警吧，讓警察喚醒媽媽」。