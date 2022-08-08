迴轉壽司成「車禍現場」摔落7盤 8秒影片曝光網揪兇手（翻攝自爆廢公社）

壽司店的馬路三寶？有網友在某間迴轉壽司店目睹輸送帶上出現「塞車」，數十盤壽司卡在輸送帶上擠成一團，最後甚至有7盤壽司摔落，影片曝光有眼尖網友發現最前方疑似有人用手壓住壽司，疑似因此導致「追撞」，留言「嚴重車禍，肇事者這下完了、賠不完了」、「浪費食物請惡作劇的人賠償」。

有網友在臉書「爆廢公社」發表影片，一處迴轉壽司的輸送帶上竟有多盤壽司「塞車」，畫面中約有20盤的壽司全擠在輸送帶上不動，不少盤子已經被擠出、東倒西外的，影片後半部分更有約7盤壽司被擠落掉在座位區，拍攝影片的網友寫下備註「？？？？前面的人在」。

網友在某迴轉壽司店目睹輸送帶上「塞車」，數十盤壽司卡在輸送帶上，最後甚至有7盤壽司摔落，影片曝光有眼尖網友發現最前方疑似有人用手壓住壽司。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片曝光後有其他網友發現輸送帶最前方有人惡意把手壓在壽司盤上，「有拍到前面有個人壓著盤子故意卡住不動」、「想知道後續店家有沒有要求賠償，前面惡意壓住不讓軌道前進」，疑似是因此造成塞車，但也有人認為對方只是在幫忙扶住壽司，有網友也說其實迴轉壽司店很常發生類似情形。

其他網友紛紛留言「嚴重車禍，肇事者這下完了、賠不完了」、「趁機把吃過的盤子丟一起」、「連吃個美食都有三寶，真的八比Q了」、「快訊！壽司發生車禍了」、「建議下次要區間測速嗎」、「建議設置像平交道一樣的緊急停止按鈕」、「浪費食物請惡作劇的人賠償」、「就說要保持安全車距了吧，你們就是講不聽」。