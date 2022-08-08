近期台海情勢緊張，有鑑於兩岸關係與國際情勢的變化攸關台灣未來發展，中華青年交流協會與台灣亞洲民主資源協會共同規劃主辦「『陸』透社－兩岸關係與國際情勢透視營」，將邀請專家學者於課程分享，強化高中學子對相關議題的思考能力。

「兩岸關係與國際情勢透視營」訂於8月25至27日在台北舉行，課程內容安排「國際關係局勢講堂」、「中國大陸與兩岸關係講堂」、「兩岸與國際知識競賽」、「參訪海基會」以及「戰爭與和平－世界咖啡館互動討論」等多個部分。

課程將帶領台灣青少年學生深入瞭解中美兩國競爭下的國際情勢變化、東南亞情勢與南海爭端，以及台灣身處在兩大世界強權下的台海危機與國家安全；解讀中國大陸近年來的重大外交措施與社會治理手段。

此外，透過團體討論啟發青少年學生思考學習國際情勢與兩岸關係的重大議題。營隊將邀請對國際局勢、兩岸關係與中國大陸研究的專家學者蒞臨分享。

「兩岸關係與國際情勢透視營」活動日期訂於8月25至27日在台北舉行，營隊預計招募就讀高中之台灣學生35人，含應屆升高中及應屆畢業之學生。積極參與課外活動、對國際及兩岸事務、營隊主題有興趣者歡迎報名。