大陸嚴格執法台灣廠商進口須標記「中國台灣」或「中華台北」，否則刁難不予通關，廠商頭痛不已。經濟部晚間表示，雖已接獲上百通反映此問題電話，但至今未有明確受阻個案，因此如有因標示遭陸擋關者，可具體提供訊息給國際貿易局，將轉財政部關務署協助與對岸海關處理。

貿易局官員表示，大陸禁止產地標示台灣產品進口一事，外界媒體報導很多，但訊息混亂。從8月4日以來，確實有進口商、貨代、船務公司等上百通來反映的電話，但至今並無一樁明確受阻案件出現。

因此該局聲明，如果出口貨品到中國大陸有遭陸方海關擋關，要求標示中國台灣或文件應加註中國台灣的具體個案，廠商可提供關別、進口商、報關行、產品名稱等相關資訊給經濟部貿易局，會轉給財政部關務署，由其與中國大陸海關聯絡點協處解決。

官員強調，要先有具體個案出現，才能知道對方上游下游的政策為何，也才能清楚討論如何協助。經濟部也重申，將時時關注，與公協會等保持密切聯繫，會同相關部會協助業者妥為因應。