美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日旋風訪台，也引發共軍在台海周邊軍演，前參謀總長李喜明今（8日）接受電視台政論節目專訪表示，弱勢國家別無選擇，不對稱作戰是唯一選擇，真正的價值就是避免戰爭，去營造好的氛圍、遏阻戰爭，要靠可信度、溝通，告知對方「你雖然可以打敗我，但吃不下我，要付出很慘重的代價！」

李喜明說，台灣的困境天天面臨恫嚇，對於民心壓迫，兩邊國防資源非常不對稱，加上台灣的危機意識不夠，影響到民心士氣；威脅分兩種，一種是恫嚇、一種是實際攻打，一旦面臨戰爭，台灣的機場、港口非常脆弱，從俄烏戰爭中可得知「不見得每個地方都要贏，但我只要讓你不能控制我！」

李喜明表示，中共的東風飛彈對美國也產生威嚇效果，用便宜的東西來打，航空母艦也不敢靠近，高存活戰力是不對稱的本質，不見得把錢投注在昂貴的武器，也不是增加多少國防預算的問題，而是錢如何花得聰明，花得聰明就能保衛自己。

李喜明表示，中共軍演看起來把台灣圍起來，但實際實際封鎖作戰並非這樣，封鎖作戰是生存危機，美國的軍事介入不會損失自己的子弟兵，台灣安全對美國而言也是重大利益，但封鎖作戰不符合中共速戰速決，也會影響到中國的經濟，站在習近平的立場分析，就是權力繼續維持、統一台灣、把美國趕出西太平洋。

他也提到，中共認為若台獨儘管沒把握也要打，中共兵力發展就是以武抑獨、以武制獨、以武統一，維持現狀最符合美國利益，台灣看起來沒獨立又什麼都順從美國。

再者，不對稱作戰同時也需要良好訓練的軍隊、強韌的社會，社會韌性需要建立，很多人喊打喊殺，但提到當兵又不願意，不能怪年輕人，國家政府要做點事，成立自願性質的國土防衛部隊定期來訓練，有一些游擊性的防衛作戰，會複雜化對岸的作戰計畫。