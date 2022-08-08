基隆城市博覽會落幕，其中K沙灣展區裝置藝術作品「小水滴」廣受好評，市政府8日複製數十個相同模樣、不同色彩，放置於國門廣場，命名為「小彩滴」，成為基隆市區新地標。

林右昌表示，國門廣場綠色草皮，在夏日晚上常會吸引很多家長帶著小朋友來這裡遊玩，文化局特別把城市博覽會期間，K沙灣展區內詢問及造訪度極高的裝置藝術作品小水滴搬來，並增加綠色、黃色與粉紅色，取名為國門小彩滴，晚上還會有燈光，讓國門廣場更有氣氛，充滿小朋友歡樂的笑聲。

文化局長陳靜萍指出，夏天是最適合來基隆的季節，國門廣場的草皮上，常常可以看到民眾駐足停留吹海風看海景，國門小彩滴這份父親節禮物，讓這件充滿童趣與夢想的作品，能讓基隆的爸爸褪下稍微嚴肅的心情，放鬆享受與家人相聚的時光。

文化局補充，「國門小彩滴」藝術裝置作品將於8月8日到10月10日，在國門廣場展出，迎接大家光臨，另呼籲作品雖然是可互動式裝置，但還是希望市民朋友一起愛心呵護，切勿使用尖銳物品破壞裝置。