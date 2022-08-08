共軍台海演習方興未艾，近日國史館竟又在臉書貼出學者許慶雄說法，指「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承」，國史館長陳儀深雖有所解釋，但臉書粉專「逆風的烏鴉」分析指出，一切不是巧合，背後有政治目的，事情鬧大了才推給小編。

逆風的烏鴉今(8日)在臉書以「國史館為何要重複貼文？」為標題發文，揭露國史館貓膩：「國史館一篇關於許慶雄演講的貼文，引發軒然大波。爭議是必然的。第一，國史館這篇貼文的節錄，是在沒有引注的情況下直接貼「北京繼承、代表中華民國論」，這差不多是急獨派的主張(其實也是急統派的主張)。第二，貼文的是國史館，它不僅僅是政府部門，而且是代表國家的史觀論述；第三，現在兩岸局勢正在緊張中，這樣是要火上澆油嗎？」

他揭出影片上架時間差的問題：「結果國史館館長出來澄清，說那只是個研討會，只代表一家之言，他當場就曾表示不同意，也不代表國史館立場。然後新聞稿補充，說是小編的錯，引述演講內容卻沒加引號有疏失。這說法首先被質疑的地方，當然就是『千錯萬錯又是小編的錯』。但從許慶雄演講這事來看，其實這場演講不是最近辦的，而是7月14日的演講。這場演講的內容，也不是昨天上架的，而是8月1日就已經上架。」

還有時間點未免太巧合，「當時上架的說明，還算是中規中矩，沒有什麼觀點引述。所以很關鍵的問題，就是這場演講明明已經上架過了，為什麼還要重複上架？重複上架也就算了，為什麼還要特別引述急獨派的主張？引述急獨派主張也就算了，為什麼時間點恰好是中共軍演、兩岸局勢緊張的這時候？」

烏鴉給出了他的陰謀論結論：「很簡單，這一切都不會是巧合。國史館此時此刻把這段影片重複上架，而且把許慶雄演講裡最敏感的一段摘錄出來，就是要挑起事端，背後就是政治目的。只是事情鬧大了，陳儀深扛不了，才出來把錯推給小編罷了。不過我認為，陳儀深的壓力，應該不是來自他們貼了急獨派的主張，而是這個主張同時也是急統派的主張，和中共的觀點是完全一致的，而且，是直接否定了現在蔡政府統治的正當性。這麼不長眼，不弄你要弄誰？我只有一句話：敢做就要敢當哪。」

網友表示，「為什麼台獨的論述總是左支右絀？台獨嘴炮，在這次圍島演習中，膛炸惹！」、「最近突然喜歡上一個名詞，叫：酒囊飯袋（烏鴉：酒囊與飯袋何辜？）」、「怎麼會有投降輸一半這麼奇怪的規則」、「一堆領著中華民國薪水的公務員說這個國家不存在...」、「嫌中共打台灣理由不夠充分，自己忙不迭地補送上一個！」、「就是搞事要增加對立跟芒果乾」、「所以誰最想消滅中華民國？答案就是綠共」。