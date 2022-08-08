俄羅斯士兵在烏克蘭飛彈襲擊後，在廢墟中發現了寫著美國編號的飛彈殘骸，經比對，應該是有著「雷達剋星」之稱的AGM-88 高速反輻射導彈（HARM），這種飛彈會追尋雷達波，摧毀敵方防空雷達系統。

社交媒體上流傳的殘骸照片，是飛彈彈翼的一部分，上頭寫著BSU-60 A/B，序列號為 QLN 406384，這樣的標示會出現在AGM-88飛彈的中段彈翼，因此幾乎可以確定就是該型飛彈。

這個碎片上透露著烏克蘭已取得AGM-88飛彈，它能夠精準打擊雷達站這種會散發電磁波的陣地。(圖/Twitter)

AGM-88是美國雷神公司發展的第3代反輻射飛彈，具有長射程、高靈敏度、記憶性，以及相當好的泛用性。最大射程110公里，最大速度1.84馬赫，能夠被多種戰機安裝，包括F-16、F/A-18、颱風戰機等等。

不過，至少必須是美國或是歐洲戰機才能裝戴，烏克蘭目前沒有西方式戰機，那麼這枚飛彈是怎麼發射的呢？可能不是以戰機裝載，而是用陸軍的發射車，這樣的裝置並不常見，但是確實有。

最關鍵的是間接證據是，烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）最近曾經提到「我們將獲得優異的反雷達飛彈，可以有效地摧毀敵人的雷達系統，使敵人失明，這對我們在未來的反攻，獲得重要的優勢。」