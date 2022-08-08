美國眾議院議長訪台引發兩岸衝突升級，引起德國經濟界人士擔憂。德國商界人士認為，中國與台灣都是德國主要貿易夥伴，如果因為與台灣之間的衝突升級為戰爭，對德國經濟帶來的損失將是俄烏戰爭的好幾倍。

《德國之聲》引述德國外貿批發商協會會長揚杜爾 （Dirk Jandur）接受《商報》採訪的報導說，在德國的高科技領域，幾乎每個電子產品中都有來自台灣的部件。台灣衝突升級會產生巨大後果。

德國機械設備製造業聯合會（VDMA）的外貿部主任阿克曼（Ulrich Ackermann）也指出，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭使很多企業憂心忡忡，擔心「同樣的情況有一天也可能在台灣發生」。他強調，屆時給德國經濟帶來的損失將比俄烏戰爭高出數倍。

報導說，對於德國企業，台灣的半導體產業尤其重要。德國經濟界還致力於擴展夥伴網，減少對中國的依賴。外貿批發商協會會長揚杜爾擔心，「一旦衝突升級，有可能發生對中國的貿易制裁。」

他指出，鑒於德中經濟聯繫廣泛密切，制裁勢必嚴重影響德國經濟，因而「供應鏈多樣化、開闢新的採購市場非常重要。」他呼籲迅速擴大與德國有共同價值觀的夥伴國之間的自由貿易。就此而言，同加拿大、南方共同市場國家或紐西蘭和澳大利亞的之間達成自貿協定至關重要。

中國是德國目前最大貿易夥伴。2021年，兩國間貿易總額約達2450億歐元。

參與德國聯合政府的自由民主黨呼籲，西方應該在中國攻擊台灣的情況下對中國實施制裁。該黨秘書長吉爾-薩拉伊（Bijan Djir-Sarai）對《商報》表示，「中國若軍事攻擊台灣，就是現狀的破壞性升級。在這種情況下，西方必須立即做出反應，對個人和經濟實施制裁。」「我確信，存在著中國欲吞併台灣的現實危險。」相關制裁應以歐盟對俄羅斯實施的制裁為模式，而且經濟制裁不會是一條單行道，也會給德國自己造成重創，因為德國經濟對中國依賴性實在太大。但是他強調，「這是我們堅定捍衛我們的自由和我們的價值觀所必須付出的代價。」