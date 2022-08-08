韓媒報導，韓方將向美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip4）提出要以「參與國應尊重中國強調的一個中國原則」為前提，讓此聯盟組成充滿變數。對此我方態度為何？經濟部表示，晶片聯盟一事，先前台美交流時，「曾有此方向，但無確切內容」。因此必須要等美方提出具體細節，我方才能就國家利益來討論如何參與，目前真的還沒有。

根據韓國媒體報導，美國曾向韓國、日本、台灣3個主要晶片製造商所在地，提議組成「晶片四方聯盟」，來牽制中國大陸。

對此經濟部表示，很久以前台美交流對話時，美方確實提出過成立晶片聯盟構想，但當時並無具體內容，因此我方有表示，是否等到有比較清楚內容再來談，但此後美方都一直未就此事再提出細節。

經濟部表示，如果晶片四方聯盟成立，應該是一個「官方對官方」的平台，也就是我政府一定會出面。但還是得等美方具體內容出來，才可以就國家利益來討論如何參加，目前真的沒有內容。

在此之前，該部強調，台美半導體的資訊分享、供應鏈韌性合作等，一直都有在做，這部份並沒有停止。