國道1號新營路段、北上283.9公里處，今天下午3點半左右，發生一起載運觸媒（非危險物品）的半聯結車自撞事故，肇事車輛北上離開新營休息站時，不明原因向右偏移車道，車頭衝破護欄到邊坡，車身則占據路肩，所幸駕駛無恙、未送醫。
國道警方表示，駕駛酒測值為0，事故發生時疑似是操作失當，導致衝出護欄邊坡，也呼籲用路人，駕車務必要注意前方動態及自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以維護自身及他人的行車安全。
國道1號新營路段、北上283.9公里處，今天下午3點半左右，發生一起載運觸媒（非危險物品）的半聯結車自撞事故，肇事車輛北上離開新營休息站時，不明原因向右偏移車道，車頭衝破護欄到邊坡，車身則占據路肩，所幸駕駛無恙、未送醫。
國道警方表示，駕駛酒測值為0，事故發生時疑似是操作失當，導致衝出護欄邊坡，也呼籲用路人，駕車務必要注意前方動態及自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以維護自身及他人的行車安全。
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