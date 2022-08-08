大陸互聯網企業字節跳動的醫療領域版圖再傳進展。據企業工商資訊平台顯示，字節跳動旗下的小荷健康，實現高端婦幼醫療集團美中宜和的全資控股。據稱交易金額達人民幣（下同）100億元。

財新網報導，工商資訊顯示，小荷健康於2021年9月首次投資美中宜和，持股17.5748％。今年6月，小荷健康旗下小荷香港增持美中宜和41.49％股權。本次增持後，小荷健康和小荷香港的持股比例分別為30.47％和69.53％股權，合計100％。另據大陸市場監管總局相關文件顯示，上述收購案經公示後已獲無條件批准。

據悉，創立於2006年的美中宜和為一家高級私人醫院，主要鎖定生育、婦幼等領域，據點位在京津冀、長三角和珠三角三大區域。

報導分析，字節跳動之所以布局醫療領域，和字節跳動創辦人張一鳴的個人興趣不乏關係。張一鳴曾多次公開表達對生命科學的興趣，其入讀南開大學之初其實首選生物專業，之後才去讀軟體工程。

字節跳動早在2019年就曾投資線上醫療服務App「綠松果」。2020年底，字節成立大健康部門「極光」，對外統一品牌為「小荷健康」，由前百度副總裁吳海峰負責並直接向張一鳴彙報，字節跳動的醫療業務從此加速發展。分析指出，字節跳動的核心是流量生意，面對核心業務遭遇天花板、新業務尚難當重任的情況下，把民眾生活高度依賴的醫療板塊做起來，不失為一種選擇。