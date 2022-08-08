國民黨台北市大安文山區議員參選人楊植斗7日揭露，台北科技大學臉書社團出現替民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的工讀資訊，2小時600元，楊今(8日)提告陳時中團隊賄選。國民黨台北市議員徐巧芯今也曝光學生與聯絡人的音檔，對方表示工作內容就是造勢，主要是歡呼、拍手。事件一曝光，許多網友到陳時中臉書「邀請大家來參加阿中志工團」影片下留言，諷刺回應：「要去哪裡報名工讀生，我很會拍手跟歡呼喔！」

徐巧芯說，先前在網路看到陳時中竟然在徵求俗稱的「走路工」，可以領600元，到現場幾乎什麼事情都不用做，只要假裝自己是陳時中的支持者，幫忙搖旗吶喊就可以領現金。她指出，有些民眾打電話去報名，還真的成功，光是錄音為憑的就有2位，幫陳時中招募走路工的小姐表示確實有這項工作，可以領現金，工作很輕鬆，「就是造勢，主要是拍手、歡呼」，有報名者問之後還有沒有別的場次，對方說「剩」這一場，令人懷疑是否之前也都是用同樣的模式讓走路工替陳時中造勢。

陳時中3日曾在臉書張貼「邀請大家來參加阿中志工團」，表示「各位都知道我是第一次參加公職選舉，競選活動已經正式開跑。接下來我們的團隊會有很多的地方會需要幫忙，台灣的社會力已經甦醒，需要大家加入我們的行列」。走路工消息曝光後，網友紛紛湧入在此則貼文底下留言表示，「你好！想領600元！要去哪裡報名工讀生，我很會拍手跟歡呼喔！」

也有網友質疑，「你宣稱自己是平民百姓，一個志工600元，你真大方啊？」、「兩小時領600元嘛，我知道」、「是不是有找走路工？要不要控告國民黨毀謗？要不要發誓如果自己團隊找走路工，你本人立刻退選？」、「邀志工，是你傻還是我傻！」、「原來阿中志工都是用錢找來的啊？」