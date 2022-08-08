今（8日）是一年一度的父親節，許多人都在社群平台曬爸爸，藝人張菲媳婦翁馨儀也不例外，PO與55歲親爸的合照，因外型看起來很年輕，許多網友誤以為是哥哥、甚至是男友。

翁馨儀8日在社群平台發文表示，從小到大無論做什麼決定，爸爸總是無條件的支持，讓她能一直做自己，「我永遠的後盾，爸，父親節快樂、身體健康，小時候看我爸和現在看沒兩樣～希望我老了以後我爸還能長一樣。」

照片中，翁馨儀身穿白色的短版上衣和及膝褲，一手高舉、另一手支撐在摩托車，而坐在車上的男人，正是翁馨儀的親生爸爸，頂著一顆黑色中分短髮，臉部和身材都維持得很好，看不出已年過半百，渾身散發年輕小夥子的氣息，許多網友紛紛留言讚嘆：「爸爸好年輕，說是哥哥我都信」、「爸爸很飛遜」、「我以為是妳哥哥」、「這是你男友」，翁馨儀哭笑不得的澄清：「不行不行不太舒服，真的是我爸」，被問到爸爸吃了什麼才不會老，翁馨儀笑回：「哈哈哈哈哈，但他都亂吃又晚睡」。

翁馨儀接著在IG限時動態分享小時候和爸爸的泛黃合照，再度強調：「真的是我爸啦！」可以看到翁馨儀的爸爸過了20多年，只有氣質變得更成熟穩重，但其他地方都沒變，一樣凍齡、帥氣，還有網友留言認證：「看了好幾年翁爸照片，真的都不會老。」獲得翁馨儀的認同：「是吧是吧，這幾年也是完全沒變。」

除了曬翁爸，翁馨儀也發一篇文感謝丈夫張少懷：「我可沒忘了櫻桃、栗子爸，因為有他這個滿分爸爸，才能讓我當個不及格的媽媽」，透露老公曾說過不只想把握孩子的童年，也想減輕翁馨儀的負擔，所以翁馨儀從沒替兩個孩子剪過指甲、嬰兒時更沒幫忙洗過澡，全都由張少懷一肩扛起，讓她相當感恩。