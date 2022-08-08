綜合外媒報導，印度為了扶持其國有手機品牌，計畫對大陸低價的智能手機祭出限制措施，預期小米、Vivo等大陸手機品牌將首當其衝。

報導引述知情人士表示，印度政府憂慮本土手機品牌市佔率進一步下跌，因此希望將中資手機品牌擠出售價在1.2萬盧比（約150美元）的低價手機市場。印度政府正透過多種方法設置紅線，如課稅、禁止輸入設備，甚至進行犯罪調查等，受到影響的廠商包括小米、Vivo、Realme等公司。

印度之所以對大陸手機廠商設置重重門檻，正是因為直接威脅到當地品牌的生存空間。據市場研究機構Counterpoint指，1.2萬盧比以下的智能手機，佔印度今年第二季銷量約三分之二，當中80％為中資手機品牌。

外媒報導，印度為了反制，已有許多大陸公司收到印度政府的稅收要求，甚至被指控洗錢等。印度「商業標準」（Business Standard）也曾報導，大陸公司能在印度市場佔主導地位，都是來自於大陸官方的長期補貼，讓這些長年虧損的司公司還能繼續經營，這也是「不公平競爭」。