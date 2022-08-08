阿中又迴力鏢自打臉？民進黨台北市長參選人陳時中昨(7日)提內湖交通解方，遭台北市副市長黃珊珊潑冷水說「兩光金句，一事無成」；陳時中今(8日)回應，現在的市府失敗主義稍微濃厚了一些，還說：「遇到問題就要解決問題，不然要政府幹什麼？」此話被PTT鄉民嗆爆，引用「阿中X話語錄」酸「打自己臉」、「我敢說現在買不到」、「我就說了我負責」。

內湖交通問題成為台北市長選戰焦點，陳時中投入競選活動20天，昨(7日)召開記者會端出第一道政見大菜，提出內湖交通解方，卻遭接棒柯文哲參選市長的黃珊珊冷諷，陳時中提出的內湖交通改善方案，有3項的主導權都在中央，還酸陳時中「兩光金句，一事無成」。

至於黃珊珊稱堤頂到塔悠路的地下道恐讓松山塞車，陳時中說，現在有想到問題很好，因為將來松山要如何分流、道路如何規劃都要整體考量，不是想到什麼就做什麼，他說，「現在的市府失敗主義稍微濃厚了一些，遇到問題就要解決問題，不然要政府幹什麼！」

PTT鄉民看了這話當即暴動：「對，現在的中央政府應該要下台」、「請勿自介」、「挖靠，買疫苗怎不這樣說」、「3+11是解決問題？」、「買不到疫苗」、「不能解決就我負責，對吧」、「解決發現問題的人？」、「等人捐贈+民眾自主應變」、「打自己臉？」、「遇問題不是我負責就好，還需要解決？」、「我敢說現在買不到」、「我懷疑他偷酸菜EE但是我沒有證據」。

也有網友批評，「製造問題的人在那邊大言不慚的講解決問題？」、「這咖怎麼一出口都在自打嘴巴」、「我負責」、「我就說了我負責，粗暴的言論大可不必」、「確實，學你騙過去就解決了」、「我敢講現在買不到疫苗那句，算不算失敗主義XD」、「疫苗跳票幾次？」、「買BNT時你不是認為買不到？」