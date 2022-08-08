自由中國情報員與韓國情報員合照首度曝光！

別懷疑，先父當年派駐在韓國，與駐韓聯軍的情報單位有合作經驗，與韓國情報單位及情報員極其熟識，韓文、英文溝通不是問題。

電展室曾經唯一一次開放給外賓參觀，就是韓國情報單位，顯見當年我國與韓國情報單位交情好的不得了。剛好先父當招待，一見面就非常熱絡，顯見當年先父與韓國情報員交情很深，但也讓先父惹上了麻煩。

當年電展室中將主任事後就很不爽（心眼小），讓先父足足當了12年的上尉，退伍時的官階是少校。先父很多同期都中校退伍，家母常為此難過流淚.......

我念書時，見識過先父的英文能力，某次與先父一同逛街，看到一位外國黑人與商店老闆比手劃腳，先父立即充當翻譯，兩、三下解決溝通問題。從商店老闆及黑人眼神及表情看得出，對這位外省老兵英文能力深感佩服...

至於當年先父在韓國，與駐韓聯軍情報單位合作的任務，先父從來不說。照片中與先父合照的韓國情報員是誰？也不可考。但看得出來感情很好，有革命情感的味道。

最後，當年中韓斷交，我國政府事前幾天其實是知情的。當年先父在家中電視機面前默默說到：破譯的是駐韓電展室..........

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