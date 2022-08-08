傳統品牌「乖乖」是許多民眾從小吃到大的經典零食，尤其綠色包裝「奶油椰子」更是許多科技業必備的零食。近日一名網友好奇表示，「乖乖最神的口味是哪個？」吸引網友熱議。

原PO在PTT發文表示，家裡的社區最近剛拜完中元普渡，祭品區放了許多口味的乖乖餅乾，雖然他心中最愛的是又香又好吃的五香口味乖乖，但這也不禁讓他好奇詢問，「你各位心目中最神的乖乖是哪個口味？」

對此，許多網友紛紛回應「椰子啊，機台守護神」、「奶油椰子好吃」、「米乖乖超神」、「初鹿牧場煉乳乖乖」、「巧克力」、「粉紅色香辣」、「地瓜超神，真心不騙」、「米乖乖超好吃的！」。

其中最多人推薦經典的五香口味，「五香，其他都是邪門歪道」、「不管口味怎麼換，結果還是回到五香」、「五香，最早接觸的口味」、「乖乖就是五香，其他都普」、「椰子好吃，但王道還是五香」。

不過有內行人指出，季節限定的花生口味也不容小覷，「我最喜歡的還是花生牛奶」、「花生的莫名好吃，分量也夠多，可惜好像是季節限定」、「以前有花生口味」、「花生牛奶，無懈可擊」。