繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）周一發布財測預警，表示會計年度第二季（至7月底）銷售將不如預期，主因是遊戲晶片營收銳減。預估需求不振，輝達將提列13.2億美元庫存損失。8日早盤股價聞訊重挫5％，報180.25美元。

輝達預估，第二季度營收將為67億美元，較5月時預測的81億美元減少17％，其中，遊戲營收估大跌33％，為20.4億美元。

根據FactSet的統計，分析師平均預估營收總額為81.2億美元，遊戲營收估30.9億美元。

輝達將於本月24日正式公布季報。

股價強彈 Q2獲利倍翻 聚陽飛捷 各擁利多
陸港觀盤－地緣政治緊張 資金流出中國
願景基金狂虧217億美元 連累軟銀虧損破紀錄
#億美 #輝達 #財測 #預警 #股價