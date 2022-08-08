繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）周一發布財測預警，表示會計年度第二季（至7月底）銷售將不如預期，主因是遊戲晶片營收銳減。預估需求不振，輝達將提列13.2億美元庫存損失。8日早盤股價聞訊重挫5％，報180.25美元。
輝達預估，第二季度營收將為67億美元，較5月時預測的81億美元減少17％，其中，遊戲營收估大跌33％，為20.4億美元。
根據FactSet的統計，分析師平均預估營收總額為81.2億美元，遊戲營收估30.9億美元。
輝達將於本月24日正式公布季報。
繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）周一發布財測預警，表示會計年度第二季（至7月底）銷售將不如預期，主因是遊戲晶片營收銳減。預估需求不振，輝達將提列13.2億美元庫存損失。8日早盤股價聞訊重挫5％，報180.25美元。
輝達預估，第二季度營收將為67億美元，較5月時預測的81億美元減少17％，其中，遊戲營收估大跌33％，為20.4億美元。
根據FactSet的統計，分析師平均預估營收總額為81.2億美元，遊戲營收估30.9億美元。
輝達將於本月24日正式公布季報。
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