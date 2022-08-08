「八八父親節」檔期採購商機誘人！健身器材大廠喬山、岱宇，及小型按摩器大廠康生，分別祭出優惠折扣，搶攻父親節健身器材及按摩椅（器）商機。其中，喬山說，至八月底，凡購買日本原裝進口Fujiiryoki 5D-AI按摩椅JP-2000，原價26.8萬元，特價25.8萬元，買就送市價5.98萬元的新概念健身魔鏡一台。

同時，喬山[email protected]新概念健身魔鏡，原價5.98萬元，特價3.98萬元。喬山[email protected]新概念健身飛輪，原價6.98萬元，特價5.38萬元。

喬山說，[email protected]與[email protected]，均祭出享前三個月免費課程，市價1,497元。其中，[email protected]再送喬山生機義大利巴薩米克醋雙入禮盒組-「橡木桶熟成6年」，加上「熟成2年」各一入，市價1,680元。

[email protected]再送贈品更高檔，喬山生機義大利巴薩米克醋雙入禮盒組-「橡木桶熟成6年」，加上「熟成6年」各一入，市價1,980元。

同樣地，岱宇Sole父親節檔期，主打全系列機台，滿5,000元，折價500元；商用規模專業款E95s橢圓機，限時81折優惠。岱宇透露，指定機款再贈送Garmin Vivosmart 4心律手環，價值3,880元。至於指定機款，包括攀爬機CC81、跑步機TT8，及橢圓機E95等機種。

小型按摩器材專家-康生，為感謝天下父親的辛勞付出，除品牌商品超狂下殺促銷外，凡下單，即贈品牌好禮、單筆「滿千折百」活動，最高可現折600元，且購買活動商品，加1元可任選「i小漾」-小心機捲翹睫毛器，或疾速搖搖-計數負重跳繩，正適合夏天展現好身材的運動神器，還有眾多商品可超優惠價格加價購帶回家。

接著，中秋節檔期，也是按摩器銷售旺季，康生在此活動檔期，主打可以帶著走的按摩椅，與大型按摩椅一樣擁有全身按摩功能，卻少了全身包覆的壓迫感，其輕巧重量，家裡的每個人都能隨意移動，可放在任何一個地方使用，美型外觀擺放在家裡，更能完美融入。

康生主打「Concern」品牌，推出許多千元以下適合送禮的商品，如眼部按摩器、骨盆枕、按摩項圈及按摩枕等小物，附贈提袋可以當作伴手禮。