大陸互聯網龍頭阿里巴巴8日晚間公告，提交給香港聯交所的上市地位變更申請8日已收悉確認，將變更為轉為主要上市。阿里巴巴預計主要轉換生效日期為2022年底前。

阿里巴巴目前在香港聯交所主板第二上市，阿里巴巴在7月26日曾公告，擬將香港新增為主要上市地。當完成審核程序之後，阿里巴巴將在香港聯交所主板及紐約證交所兩地雙重主要上市。

分析普遍認為，對於阿里巴巴以及中概股上市公司來說，雙重主要上市可說是順應當前格局和市場預期、確保投資者利益的最優商業選擇。而實行雙重主要上市之後，同時也預計將符合港股通資質，進而為大陸投資者直接投資阿里創造更多便利。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇當時表示，該決定的目的是希望讓更廣泛多元的投資者，尤其是阿里巴巴數位生態參與者能共用成長和未來。

據澎湃新聞報導，阿里巴巴在香港紐約雙重主要上市後，在美國掛牌的存托股和在香港上市的普通股依然可以繼續互相轉換，投資者可繼續選擇以其中一種形式持有阿里股份，將吸引更多國際資本向香港轉移。